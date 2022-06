‘Yo me muero en la raya con los priístas’: Alejandro Moreno

“La crítica a los resultados electorales es válida y necesaria, lo que no creo correcto es ser reduccionista, centrarla solo en la contienda electoral sin ver el contexto, es más, ese reduccionismo ofende a las y los candidatos que sabían del reto y que no son responsables del contexto, seamos objetivos, la crisis del PRI inició hace muchos años cuando nos distanciamos del pueblo, cuando cambiamos de ideología y nadie se lo explicó a nuestras bases, cuando hicimos reformas sin contar con el respaldo popular, con todo respeto, en los resultados de estos pasados días y del 21 pesan todas esas malas decisiones”, dijo Ruben Moreira, coordinador del PRI.

“Sea muy bienvenida la crítica constructiva, por supuesto que la situación del partido siempre será perfectible, a partir de las sumas de voces hemos hecho compromisos que hoy demandan que el partido se siga renovando esta dirigencia, lo digo firme y claro, esta dirigencia cumplirá su mandato en los términos estatuarios. Atrás quedaron las épocas en que el presidente quitaba y ponía a dirigentes nacionales, atrás quedaron las épocas de los arreglos cupulares, hoy en el PRI la militancia tiene voz y esta dirigencia es producto de su expresión y de su voluntad, me atrevo a decir que lo más sencillo sería hacernos a un lado y no estar a la altura del priísmo nacional, pero aquí a los que los priístas estamos ciertos, es que siempre damos la cara con carácter y con firme convicción”, indicó Alejandro Moreno, presidente del PRI.

“La voluntad de los priístas y quiero que en este Consejo a quienes están aquí de manera presencial, a quienes están en las plataformas digitales y a todo el priísmo nacional les digo fuerte y claro y de frente al gobierno y a Morena: la voluntad de los priístas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos. Sería, sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado de los priístas, yo estoy con los priístas, yo me muero en la raya con los priístas y vamos a ganar con los priístas”, sostuvo en su discurso Alejandro Moreno.