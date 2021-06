Yoga, práctica milenaria que se convierte en refugio para la mente y el cuerpo

La práctica de esta disciplina es de gran ayuda. “Aunque no lo planees tu vida se convierte en una rutina y desarrollas estabilidad mental. Tú como persona te vuelves más humilde, no querrás lastimar a nadie y podrás hacer de todo”, concluye.

El estudio del yoga no termina nunca, “tu puedes estar haciendo las mismas poses todos los días, pero eso no significa que estés progresando. Todos los días tienes que ver sentir cuán lejos puedes llegar en cada pose, y para ello necesitas ser positivo”, anotó.