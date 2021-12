¿YosStop cobra 50 mil dólares por entrevista, tras salir de la cárcel?

“Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras victimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie, que mi caso sirva para que todos sepamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito (…) y que no tienes derecho a tener o compartir contenido sexual de ninguna persona”, añadió la joven de 19 años.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública y no expresarse “de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona”.