A siete años de iniciada la Transformación, el Zócalo volvió a llenarse: símbolo vivo de las luchas del pueblo.
Más de 600 mil personas acompañamos a la presidenta @Claudiashein para defender la soberanía, la justicia y el bienestar de la nación.
Hoy México tiene un gobierno del pueblo y una democracia plena.
México ya cambió, y no hay marcha atrás.
7 años de la 4ta Transformación México sigue confiando en la 4T.
A siete años de iniciada la Transformación, el Zócalo volvió a llenarse: símbolo vivo de las luchas del pueblo.
Comments