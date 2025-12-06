7 años de la 4ta Transformación México sigue confiando en la 4T.

A siete años de iniciada la Transformación, el Zócalo volvió a llenarse: símbolo vivo de las luchas del pueblo.

Más de 600 mil personas acompañamos a la presidenta @Claudiashein para defender la soberanía, la justicia y el bienestar de la nación.

Hoy México tiene un gobierno del pueblo y una democracia plena.

México ya cambió, y no hay marcha atrás.

