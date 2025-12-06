LocalNacional

7 años de la 4ta Transformación México sigue confiando en la 4T.

adminBy 45 views

A siete años de iniciada la Transformación, el Zócalo volvió a llenarse: símbolo vivo de las luchas del pueblo.
Más de 600 mil personas acompañamos a la presidenta @Claudiashein para defender la soberanía, la justicia y el bienestar de la nación.
Hoy México tiene un gobierno del pueblo y una democracia plena.
México ya cambió, y no hay marcha atrás.

admin

México y su grandeza con 3 mundiales.

Previous article

Mara Lezama une esfuerzos con Omar García Harfuch.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local