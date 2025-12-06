Mara Lezama une esfuerzos con Omar García Harfuch.

El 5 de diciembre de 2025, Mara Lezama se reunió con Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Al encuentro también asistieron el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

En esa reunión, revisaron los avances en materia de seguridad y acordaron reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales, como parte de su estrategia de “Construcción de Paz”.

La mandataria y las autoridades coincidieron en mantener comunicación estrecha para concentrar esfuerzos en la agenda de seguridad, con “decisiones firmes a favor del bienestar y la protección de las familias quintanarroenses”.