A la baja homicidios en México: Omar García Harfuch.

Informa el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch qué el balance de los primeros 10 meses de gestión de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, destacando cifras que buscan mostrar resultados positivos:

Reducción del 25.3% en homicidios dolosos (comparado con septiembre 2024).

29,000 detenciones por delitos de alto impacto.

14,943 armas y 216 toneladas de droga aseguradas (incluyendo 3.5 millones de pastillas de fentanilo).

1,262 laboratorios de metanfetaminas desmantelados en 21 estados.

132 detenidos por extorsión dentro de la Estrategia Nacional contra este delito.

Gracias a la coordinación interinstitucional, reconociendo a Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC.

