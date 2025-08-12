No saben que inventar opositores y ven mucha ciencia ficción les dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sacar ahora la opositora Beatriz Pages qué está reforma electoral, es para, que López Obrador pueda reelegirse.
Que opinan.
Opositores dicen que López Obrador buscaría la reelección.
No saben que inventar opositores y ven mucha ciencia ficción les dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sacar ahora la opositora Beatriz Pages qué está reforma electoral, es para, que López Obrador pueda reelegirse.
Comments