A la baja homicidios en México: presidenta

Bajan homicidios en el país: 32% menos en 11 meses

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los homicidios en el país han registrado una disminución del 32% en los últimos 11 meses, resultado de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

De acuerdo con las cifras presentadas, en septiembre de 2024 se registraba un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que para agosto de 2025 la cifra bajó a 59.2 casos por día.

“Son 27 personas menos que perdieron la vida en comparación con agosto de 2024”, destacó la mandataria al subrayar que la reducción refleja un avance en la pacificación del país.

Sheinbaum afirmó que su administración continuará reforzando la coordinación con estados y municipios, así como con las fuerzas de seguridad federales, para consolidar la tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

