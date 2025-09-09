Las 2 caras de la traición.

#Columna #Prediccionpolítica

Alito Moreno y Lilly Tellez la estrategia preparada de una traición por el poder perdido.

En política, la pérdida del poder se entrelazan entre la crítica legítima y la traición Alejandro “Alito” Moreno y Lilly Téllez han decidido cruzarla con frecuencia, no para fortalecer la democracia mexicana, sino para debilitarla frente a la mirada de actores extranjeros.

En distintas ocasiones, ambos han viajado a Estados Unidos para exponer un retrato distorsionado de México: un país incapaz de gobernarse, donde el único camino viable sería la injerencia directa de Washington, incluso con la presencia de sus fuerzas armadas en territorio nacional. Ese discurso, repetido y amplificado en foros políticos y mediáticos estadounidenses, no solo erosiona la imagen del país, sino que también legitima narrativas que históricamente han buscado justificar la intervención.

Alito Moreno, como dirigente priista, ha usado sus contactos en el extranjero para presentarse como una voz opositora que denuncia supuestas incapacidades estructurales del Estado mexicano. Lilly Téllez, desde el Senado, ha insistido en equiparar a los grupos criminales con amenazas terroristas, por ello busca entrevistas con programas de EEUU como Fox, sin darse cuenta que una narrativa que esto abre la puerta a la posible participación militar de Estados Unidos en México, al venir de una, senadora y hablando de barco dictadura, lo importante que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

Así actúan Lilly Tellez y Alito Moreno ambos coinciden en trasladar la solución de los problemas nacionales a una potencia extranjera.

La pregunta que haría: ¿qué ganan con ello? Desde un punto de vista político interno, creo que buscan afectar este gobierno con el pueblo, algo que no sucede y la, aprobación de la presidenta sigue creciendo.

Supuestamente refuerzan su perfil de opositores radicales frente al gobierno actual, aunque el costo sea alto: la pérdida de credibilidad como actores que defienden la soberanía. Desde una perspectiva internacional, buscan reconocimiento y respaldo de sectores en Estados Unidos que, históricamente, han promovido políticas de control sobre México bajo el argumento de la seguridad regional, tal vez y solo tal vez, esperan que al tener un conflicto o deseo de cambiar de país, EEUU, les abra las puertas y los reciba como refugiados o algo parecido.

El riesgo es doble. Primero, porque ese discurso alimenta percepciones negativas en un momento en que la relación bilateral depende de cooperación más que de confrontación.

Y segundo, porque normaliza la idea de que México no puede resolver sus propios desafíos, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones nacionales, algo que no está pasando y lo saben, pero una mentira dicha mil veces, creen que se volverá verdad y en este caso, no les ha servido.

Más allá de los nombres de estos 2 senadores una gritona y ofensiva, otro golpeador y agresivo con dotes de dictador..

Esto revela un problema mayor: una parte de la clase política mexicana opositora recurre a la descalificación en el extranjero buscando un debate para dañar las relaciones entre ambos países.

Esa estrategia, lejos de fortalecer la oposición, la coloca en el terreno de la irresponsabilidad, el olvido en sectores, humildes y la desconexión con el pueblo mexicano.

En un país marcado por invasiones, intervenciones y pérdidas territoriales, invocar al ejército estadounidense para supuestamente ayudar, no es un gesto menor, dijera la mandataria, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la política abandona la soberanía como principio, solo desean ver un país que intente apropiarse de nuestra cultura y la paz qué tenemos, al no ser un país que les interese, harían una guerra cruel y sangrienta, a menos que quieran hacer lo mismo que Paso en Texas y California, quien no recuerde esa parte de nuestra historia, olvida que es mexicano.

Así de sencillo.

