Columna.

Prediccion Política.

A quién apoyaría Mara Lezama si el PVEM va solo en 2027?

Actualmente, Mara Lezama sigue firme en su filiación con Morena; incluso en febrero de 2025 realizó su reafiliación al partido, subrayando su compromiso con la transformación representada por ese instituto político.

Hasta el momento, su gestión ha sido respaldada por encuestas que la posicionan como una de las gobernadoras mejor evaluadas del país, con aprobación que ronda entre 54 % y 58 %. También ha sido clara sobre la importancia de mantener el enfoque en su actual administración y evitar adelantar campañas para el 2027.

En julio de 2025, la dirigencia del PVEM advirtió que podrían considerarse plantear una estrategia sin alianza con Morena en Quintana Roo, destacando su fortalecimiento y éxitos recientes. Asimismo, en otras entidades, existe tensión entre Morena y el PT sobre sus alianzas rumbo a 2027.

Por otro lado, también hay indicios de negociaciones internas donde Jorge Emilio González, podría impulsar una candidatura propia del Verde en Quintana Roo, a mi parecer sería un error, el verde solo tendría un 20% de posibilidades de ganar en el estado.

Me pregunto si el Verde va solo, qué haría Mara Lezama,

Lo que pienso , en primera parte..

Que Lezama apoyaría la candidatura de Morena.

Como adherente firme del proyecto de Morena como una gran promotora de la 4ta transformación, es muy probable que, incluso si el Verde rompe alianzas, ella continuaría apoyando un candidato de Morena para preservar la agenda progresista y la continuidad de políticas públicas.

Su compromiso actual con Morena es claro.

Lo que pienso en segunda parte :

Que buscaría un acercamiento táctico con el Verde.

Aunque su postura pública ha sido priorizar el desempeño gubernamental por encima de la política electoral anticipada, si el PVEM presenta una candidatura atractiva o fuerte para gobernar este estado del caribe, no puede descartarse un diálogo táctico o incluso la posibilidad de respaldarla y buscar el apoyo de Morena.

Esto dependería de negociaciones políticas y del criterio de la Presidenta de Morena Luisa Alcalde.

Lo que puede pasar.

Lo más probable: Mara Lezama apoye a un candidato de Morena para la gubernatura en 2027, si el PVEM compite solo, manteniendo su lealtad ideológica y política hacia ese proyecto.

Pero no se puede descartar: Que evalúe alianzas tácticas si el PVEM logra una candidatura viable; la política en Quintana Roo es dinámica, y el Verde ha demostrado fuerza local y juntos han logrado triunfos, de ir solos esto puede cambiar, Morena tiene un gran poder de convocatoria y seguramente ganaría por encima del verde, aunque ir solos podría crear un rendimiento o crecimiento del Partido Acción Nacional, esto sería hasta 2027, pero es tiempo de meditarlo antes que esto se les salga de control.

Que opinan.

Por: Antar Moises N.