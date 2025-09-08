Van por exgobernador panista por estar involucrado en el huachicol.

La Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tienen listas más de 200 órdenes de aprehensión dirigidas a agentes aduanales, militares y empresarios presuntamente involucrados en el delito de huachicol fiscal .

Entre los implicados se encuentra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien figura como socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila el pasado 7 de julio .

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que desde el sábado 6 de septiembre existe una orden de aprehensión activa contra Ruffo Appel .



Las órdenes de aprehensión han comenzado a solicitarse desde el 1 de agosto de 2025, según fuentes federales citadas por diversos medios .

El caso está ligado a una estrategia más amplia del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el huachicol fiscal, modalidad de contrabando de combustible mediante fraude aduanero, que ha sido una fuente significativa de desfalco al erario público.



