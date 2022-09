Abuelita de 75 años cobra su jubilación y se la gasta en estampas Panini; ya llenó dos álbumes de Qatar 2022

Argentina se encuentra fascinada con la historia de Ana del Rosario Mulet, una mujer de 75 años que usa el dinero de su jubilación para comprar estampas de Panini. Con el apoyo de sus nietos, la abuelita disfruta llenar los álbumes de fútbol. Ya llenó dos de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, pero se ha propuesto llenar seis.

N+ te recomienda: Andrea, la joven que jugará en el equipo varonil de futbol americano de Pumas

“Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos”, dijo la señora Del Rosario al medio TN. “¿Para qué quiero un plazo fijo? Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas”.

Originaria de Mendoza, su obsesión por las estampas (o “figuritas”, como les dicen por aquellos lares) empezó en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Desde entonces, ha coleccionado más de veinte álbumes, no solo del mundial de la FIFA, también de la Copa América y la Eurocopa, entre otros torneos de fútbol. Y no solo llenaba un álbum de cada competencia, de Rusia 2018, por ejemplo, llenó “entre 12 y 14 álbumes”.

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas”, dijo la señora Del Rosario a otro medio argentino, Los Andes. “Yo soy jubilada y pensionada, y no es mucha la pensión que cobro. Pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos”.

Para la señora Del Rosario, “la vida es el hoy”. No solo es apasionada del coleccionismo, también es aficionada del futbol. Aunque su hermano llegó a jugar en Talleres y en Gimnasia, de hecho fue en el mundial de Argentina 78 cuando inició su gusto por el balompié. “No estaban las figuritas, pero coleccionaba todo lo que había en ese momento“.

“El deporte es algo apasionante”, señaló la anciana futbolera. “Y yo disfruto mucho de completar los álbumes de los mundiales y compartir este momento con mis nietos, esta forma de comunicación cara a cara y por fuera de internet, que es donde están siempre hoy”.

Añadió:

“Con las figuritas, los chicos van sabiendo dónde queda cada país, y se aprende historia también. Consciente o inconscientemente, van adquiriendo ese conocimiento, los nombres de los lugares, dónde quedan. Es una manera de leer un libro, pero en forma de álbum. Y su mente se va nutriendo, se va sembrando como una plantita. Y se disfruta”.

En efecto, Ana del Rosario Mulet nos ha demostrado que uno nunca es demasiado viejo para disfrutar de lo que más le apasiona.

Descubre más webstories en N+