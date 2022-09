Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución mexicana

Veinte años después “Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las cinco de la mañana, de enfermedad cardiaca”. Al menos eso se leía en el escueto telegrama que confirmaba el fallecimiento del anarquista. El mensaje, enviado el 21 de noviembre de 1922 desde una cárcel de Kansas, Estados Unidos, a no pocos causó sorpresa, dado que el anarquista, activista, filósofo y periodista rebelde no tenía, a los 49 años, antecedentes de problemas de salud.

