En un vídeo señala que el magnicidio de Colosio tiene que ver con una lucha que se presentaba en ese momento al interior del partido tricolor. Este homicidio del ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio todo esta ligado a una pugna al interior del PRI entre dos grupos que buscaron componer a su conveniencia este partido para quedarse en el poder: todo esto lo controlaba supuestamente el presidente Carlos Salinas y Donaldo Colosio trataba de hacer lo mismo de otra forma, no lo dejaron. Comenta Mario Aburto. Esto apenas comienza y falta llegar a la verdad histórica, por las familias y por los mexicanos. Www.elcambiodemexico.com Www.grupocuatroe.com

