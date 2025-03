Rommel Pacheco no sabe como llevar la CONADE.

El Ex Panista Rommel Pacheco quien recibió un premio por la presidenta de México, aun cuando perdió la alcaldía de Mérida Yucatán, le está fallando, solo busca verse entre flashes y primero busco proteger a la ex corredora Ana Gabriela Guevara ex directora de CONADE, un día después cambia la historia y la señala de tener pérdidas en su mandato al frente del deporte.

Muchos deportistas lo señalan en redes sociales qué nunca se presenta a la oficina, solo cuando tiene algún evento.

Definitivamente podríamos ver que la CONADE no es un puesto que sirva para apoyar al deporte, solamente sirve a intereses económicos personales, así ha venido sucediendo gobierno tras gobierno, creen que debería seguir esta dependencia o mejor cambiar a otra dirección que pueda brindar ayuda a los deportistas de nuestro país que piden ser escuchados y no solamente les den apoyo a personas que sirvan a sus intereses personales.

