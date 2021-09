ADELANTO | Lo nuestro no es gatopardismo; vamos a fondo, por eso los obstáculos: AMLO

“Miren, ya salió: A la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en dos años nueve meses. Lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Asimismo, desde Palacio Nacional, el Presidente aseguró que el que lea el libro no bostezará y señaló que aunque no estén de acuerdo con él la obra sería de su agrado.

