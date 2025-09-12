Ahora toca a Alito Moreno ir a quejarse a televisora de EEUU.

Acaso no escuchan las noticias los del PRI o los medios de otros países, Marco Rubio, reconoció el trabajo del gobierno federal y Alito como siempre busca protección por las denuncias qué tiene en México.

Se maquilla y se presenta en entrevista con Fox News, donde miente al afirmar que la visita de Marco Rubio a México se debió a la falta de confianza y cooperación bilateral. La realidad es muy distinta: el propio Secretario de Estado de Estados Unidos felicitó a México por los resultados en la lucha contra el crimen organizado y destacó que estos últimos ocho meses han sido el periodo de mayor cooperación en la historia entre ambos países.



