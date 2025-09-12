LocalNacional

La super abuelita heroína reporta gobierno fallecimiento y familia dice lo contrario.

La Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) publicó un listado que incluye a Alicia Matías Teodoro entre las personas fallecidas tras la explosión.
Varios medios lo han replicado, diciendo que murióAlicia.
Lo que la familia dice:
Los familiares han dicho que Alicia sigue viva, hospitalizada, en estado crítico.
También han negado que haya recibido notificación oficial de su muerte.
Hay una declaración oficial (Sedesa) que la incluye entre los fallecidos, pero los familiares lo desmienten.

