Alejandro Moreno se ampara contra filtración de audios de Layda Sansores; los califica de difamación

Tras 9 programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón. He sido notificado del amparo a mi favor, para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de @LaydaSansores o por cualquier otro medio o vía.

