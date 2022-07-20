ENTERRADO POLÍTICAMENTE ASÍ QUEDARÁ ALITO MORENO, AHORA SABEMOS POR QUE TODOS LOS PERIODISTAS DE LA DERECHA SON MILLONARIOS Y ARRASTRADOS CON LOS POLÍTICOS DE LA DERECHA, COMO PUEDE AMENAZAR CON DESTRUIR UNA FAMILIA, SOBRE TODO A UNA MUJER POR EJERCER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AHORA LAYDA SANSORES LE ABRE LOS OJOS A LAS MEXICANAS Y MEXICANOS DE QUIEN ES REALMENTE ALITO EL RATÓN MORENO. UN CORRUPTO QUE SE APROVECHA DE MEDIOS IMPORTANTES PARA PAGARLES CIENTOS DE MILES Y ASÍ PODER DESTRUIR A LOS PERIODISTAS DE BAJA ECONOMÍA QUE REALMENTE HACEN UN TRABAJO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PASIÓN, HOY SABEMOS LO TERRIBLE QUE ERES COMO SER HUMANO..
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ALITO MORENO HACE PROSTITUTAS A MUJERES DE PERIODISTAS O POLÍTICOS QUE LO ATACAN.
ENTERRADO POLÍTICAMENTE ASÍ QUEDARÁ ALITO MORENO, AHORA SABEMOS POR QUE TODOS LOS PERIODISTAS DE LA DERECHA SON MILLONARIOS Y ARRASTRADOS CON LOS POLÍTICOS DE LA DERECHA, COMO PUEDE AMENAZAR CON DESTRUIR UNA FAMILIA, SOBRE TODO A UNA MUJER POR EJERCER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AHORA LAYDA SANSORES LE ABRE LOS OJOS A LAS MEXICANAS Y MEXICANOS DE QUIEN ES REALMENTE ALITO EL RATÓN MORENO. UN CORRUPTO QUE SE APROVECHA DE MEDIOS IMPORTANTES PARA PAGARLES CIENTOS DE MILES Y ASÍ PODER DESTRUIR A LOS PERIODISTAS DE BAJA ECONOMÍA QUE REALMENTE HACEN UN TRABAJO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PASIÓN, HOY SABEMOS LO TERRIBLE QUE ERES COMO SER HUMANO..
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