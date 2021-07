Alertan a usuarios por robo de información a través de aplicaciones y redes sociales

Iván, quien fue víctima de robo de información en la web, cayó en la trampa en la que han miles de usuarios de aplicaciones y redes sociales han sido presa.

Iván, víctima de robo a través de la web, relató: “Yo había solicitado a Twitter la certificación de mi cuenta, abrí después mi correo electrónico y vi que había mensajes de Twitter. El primero me daba la bienvenida y me anunciaba que ya estaba con la certificación, con la famosa palomita azul, y después por las carreras abrí el otro, bastante similar a una cuenta oficial en un correo. Decía: ´felicidades’, que el último paso era iniciar sesión desde ahí. Caí en el error y entonces me hackearon”.

Iván sufrió robo de información por abrir un correo electrónico de una cuenta falsa.

“Me escribieron diciéndome, en inglés, soy hacker quieres tu cuenta de vuelta; entonces por supuesto no les contesté y esto lo documenté en mi correo hacia Twitter, denunciando esto y pedí a mis amigos que denunciaran que me habían hackeado. En mi cuenta no publicaron nada, solo cambiaron el nombre y la fotografía, fue lo único que hicieron; más que un robo de identidad fue un robo de datos personales”, comentó Iván.

Cuando se instala una aplicación sin verificar su autenticidad y medidas de seguridad o se abre un correo electrónico no deseado, literalmente se abre la puerta a los ciberdelincuentes.

Los casos se cuentan por miles.

Roberto Martínez, investigador y analista de plataformas digitales, informó: “El año pasado publicamos un reporte donde identificamos más de 5 millones de intentos de descargas de aplicaciones maliciosas, cerca de 156 mil intentos de instalación de malware bancario, es decir, que tiene como fin robar información financiera, y más de 20 mil intentos de instalación de ransomware de dispositivos móviles”.

Hace unos días hubo una alerta de nueve aplicaciones para Android con troyanos que se robaban las contraseñas de acceso a Facebook.

Eduardo Portillo, Integrante de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, señaló: “Estas aplicaciones que se dieron de baja son preferentemente a ver horóscopos, a la mejor una rutina de ejercicio, filtros de fotografías, entonces, muchas veces no checamos términos y condiciones de las mismas aplicaciones y ahorita se detectó que había un virus que precisamente se estaba robando las cuentas, en específico de Facebook, de los usuarios de estas aplicaciones”.

Los ciberdelincuentes usan la cuenta del usuario para robar su información.

Ven con quién platica, quiénes son sus contactos, y después esa información personal la utilizan para cometer otros delitos.

La forma en que se puede saber si una cuenta de redes sociales ha sido robada es cuando el usuario quiere ingresar y la contraseña ha sido cambiada.

A veces los equipos se calientan, se apagan sin razón, esas son señales que hay un virus.

“No sé si ha notado que están mandando un mensaje de una supuesta liga de un video que te dicen eres tú, cuidado ese también es un virus. No existe ningún video, solo están esperando que piques el video para que se instale un virus en tu celular o computadora”, indicó Eduardo Portillo.

Las cadenas de WhatsApp también podrían llevar virus.

“Lo que se les pide a los ciudadanos es que no abran, archivos, enlaces, imágenes que no esperan, que no son deseadas. Recordemos a todos los ciudadanos que un banco nunca te va a contactar ni por correo, ni por llamada telefónica, mucho menos por mensaje, hay gente que cree y lo que están haciendo es sacarles información y después vaciarles las cuentas del banco”, dijo Eduardo Portillo.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México pone a disposición el número 55 5242 5100 extensión 5086 y el correo electrónico policia.ciebernetica@ssc.cdmx.gob.mx para revisar antes si la aplicación que quieren instalar ya está reportada como maliciosa.

Iván está a la espera de que volver a tener su cuenta de Twitter y, con ella, la información que le robaron.

