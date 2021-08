Alexa Moreno es reconocida por compositor de arreglo de ‘Demon Slayer’ por usarlo en Tokyo 2020

Es bien sabido que Alexa Moreno es fan del animé (animación japonesa), así que no fue sorpresa que la gimnasta mexicana utilizará la música de una de sus series animadas favoritas en su rutina de suelo en Tokyo 2020, detalle que fue reconocido por el compositor.

Te recomendamos: Artesana mexicana crea muñeco tejido de Tom Daley y es aclamada en redes sociales

El 25 de julio, Alexa Moreno presentó su rutina de suelo, y a pesar de que no pudo obtener la clasificación a la final de los ejercicios de suelo, su elección de música de fondo no pasó desapercibida por la audiencia japonesa ni por el arreglista del tema.

Alexa escogió la música de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) una de la series de animé más populares del momento, pero no cualquier tema original, sino un cover con arreglos del compositor canadiense Samuel Kim. La versión corresponde al tema de Zenitsu, uno de los personajes principales de la serie.

El músico compartió su emoción en Twitter, gesto que fue replicado por Alexa en esta plataforma: “¡¡DIOS MÍO!! ¡Gracias! Creo que tu trabajo es realmente asombroso, así que fue muy difícil para nosotros editar la música y no arruinar tu versión ya que tu cover es magnífico”.

OMG!! Thank you! I think your work is really awesome, so it was really difficult for us to edit the music and not ruin your version since your cover is magnificent 🥺🙌🏻😄 https://t.co/3zXSZdfVug

— Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 26, 2021