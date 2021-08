Surge primera gran confrontación con gobierno de Biden por T-MEC

El riesgo de que México y Canadá no alcancen un acuerdo con Estados Unidos no es menor.

“Esa flexibilidad es la que Estados Unidos está considerando que no es válida, y si no hay motor, el coche no vale y es un automóvil alemán ensamblado en México y tendrás que pagar impuestos como si viniera de Alemania”, dijo Óscar Albin, presidente Industria Nacional de Autopartes.