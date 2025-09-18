Alito Moreno afirma que Morena ya se va, Sin embargo, la realidad política refleja lo contrario: Morena gobierna actualmente en 24 estados, mientras que el PRI apenas conserva 2 entidades. Además, el tricolor enfrenta una constante fuga de legisladores, lo que evidencia su debilidad frente al movimiento que hoy mantiene la mayoría en el país.
Que piensan.
Alito Moreno dice que Morena ya se va??
