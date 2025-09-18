Alito Moreno dice que Morena ya se va??

Alito Moreno afirma que Morena ya se va, Sin embargo, la realidad política refleja lo contrario: Morena gobierna actualmente en 24 estados, mientras que el PRI apenas conserva 2 entidades. Además, el tricolor enfrenta una constante fuga de legisladores, lo que evidencia su debilidad frente al movimiento que hoy mantiene la mayoría en el país.

Que piensan.

