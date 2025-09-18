Otra falsedad de opositores. Descarta López Beltrán haber tramitado amparo.
Andrés Manuel López Beltrán negó haber promovido un amparo en lo personal, ni tampoco a nombre de su hermano Gonzalo.
Sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación, aclaró.
Falso que los hijos de López Obrador tramitaron amparos.
