Falso que los hijos de López Obrador tramitaron amparos.

Otra falsedad de opositores. Descarta López Beltrán haber tramitado amparo.
Andrés Manuel López Beltrán negó haber promovido un amparo en lo personal, ni tampoco a nombre de su hermano Gonzalo.
Sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación, aclaró.

