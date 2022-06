Alma Ibarra narra por qué decidió colgar los guantes de box en plena pelea en San Antonio, Texas

Alma “La Conquistadora” Ibarra, de 34 años, había sufrido un secuestro en Veracruz en febrero de 2020; fue rescatada por la Policía, pero debido al secuestro no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, por no acudir al pesaje.

“Lo que pasa con Alma Ibarra, me parece que son dos elementos importantes: hay dos chicas que en el último año, penosamente una pierde la vida, lo hace en Canadá, y una más en Inglaterra, resulta con un derrame cerebral, sale del coma. Lo de Alma Ibarra era enfrentar a una contrincante que es un monstruo boxístico, fuerte, dura, rápida, poderosa, campeona absoluta en su división, aquí estás apostando la vida, y cuando empieza a sentirse conmovida por los impactos, sabe perfectamente que no puede más y es válido que suceda eso con ella”, apuntó Carlos Aguilar, comentarista de TUDN.

En un mensaje en sus redes sociales, afirmó que aceptar la pelea fue un error debido a que no estaba bien psicológicamente, se había sentido deprimida y no quería pelear. Después de su decisión de abandonar antes del inicio del cuarto round, dijo sentirse en paz y tranquila, y no haría más cosas para complacer a otros.