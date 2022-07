Amanda Miguel dice “llorar solita” por Diego Verdaguer

Mediante una conferencia de prensa para promocionar su nuevo disco y tour, Amanda Miguel habló sobre la muerte de Diego Verdaguer y de cómo está llevando este duelo en compañía de su hija.

N+ te recomienda: Amanda Miguel, la inspiración del último mensaje de Diego Verdaguer

Aunque la cantante afirmó sentir una “estela de paz” desde que su pareja falleció hace 6 meses, también mencionó que lo sigue extrañando e incluso llora diariamente en soledad.

El motivo por el que ni ella ni Ana Victoria, hija de la pareja, comparten su sentir públicamente es para honrar la memoria de Verdaguer, pues según la propia Amanda es preferible que se le recuerde con su música que con tristezas y arrepentimientos.

“Lo tengo en mi corazón todo el tiempo, no queremos que nos vean tristes. Yo lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima. La vida es esto, hoy estamos y mañana no sabemos”, narró a la prensa.