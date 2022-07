AMLO buscará reforma constitucional a Ley de Austeridad ante altos sueldos de funcionarios

“La camioneta más nueva que tengo es del 2018, la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros. Y después de 10 años de uso, estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras”, señaló

López Obrador señaló que en su momento planteará esta reforma constitucional para que su Gobierno no quede como encubridor, sin embargo, dijo, será el Poder Legislativo, quien decida si la aprueba o no.