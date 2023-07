AMLO DESTRUYE CARRERA POLÍTICA DE XÓCHITL GÁLVEZ, AUNQUE TODAVÍA NO ACEPTE.

EL DÍA QUE XÓCHITL GÁLVEZ VIAJA HASTA CALIFORNIA PARA SEÑALAR AL HIJO DE AMLO, NUNCA INVESTIGO EL TRABAJO Y ÉXITO DE SU ESPOSA #CarolynAdams EN EL AMBIENTE PETROLERO Y SOLO AMETRALLO CON ODIO A SU FAMILIA, ACASO ESO NO LOS PUSO EN RIESGO.

Ahora ella teme por su familia acaso ella dudo en poner en riesgo al hijo de López Obrador sin pertenecer al ambiente político, una senadora plurinominal que tiene la mayoría de sus cargos por dedazo, ahora que decide intentar buscar la presidencia de México, reto al presidente a pedirle que comprobará que recibió más de 1.400 millones de pesos en contratos, estos que la mayoría fueron en épocas que fue delegada en la Miguel Hidalgo.

Ese reto lo perdió al señalarla y no cumplió al no renunciar.

Le encantaba atacar a las personas y ofender los que pertenecen a la 4ta Transformación, acaso creía que nunca saldría su riqueza.

Hoy está siendo investigada y no es culpa del presidente, es culpa de la senadora por involucrar en esto a su esposo y familiares.

Ella decidió buscar dañar a quienes no pertenecen al servicio público, hoy que hablan de su familia, dice que no pertenecen al gobierno, ni son servidores públicos.

Alguien entiende el mensaje, quien las hace no las consiente, se dedico a buscar dañar a quienes rodean al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy que es ella la señalada quiere hacerse una mártir.

No Sra Xóchitl usted hizo millones aprovechando el servicio público, es momento de rendir cuentas.

Que opinan.

