Por ustedes hoy llegamos a 72 mil en 6 meses. Mas de 10 millones de interacciones. Les agradecemos su atención a nuestras redes sociales y página de información: Www.elcambiodemexico.com Cada mes hay personas decididas a seguirnos e indecisos qué prefieren ver la nota y no seguir la página, agradezco por darse un tiempo para ver el cambio de México. A todos los decididos qué nos siguen les hacemos un comentario, vamos creciendo a pesar de ser un medio de información con más de 20 años, por cuestiones en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, decidimos no trabajar como hoy lo hacemos, las amenazas qué fuimos objetos por escribir contra Sahagun y contra Cocoa Calderón nos ponía en riesgo, ahora con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador e Beatriz Gutiérrez Müller todo cambio. Trabajamos y respetamos sus comentarios, aquí hay libertad de expresión, pueden comentar en favor o en contra de quien se realiza la noticia, aquí no se borra a menos que pueda infringir la ley de #facebook #instagram tienen total libertad de hacer comentarios. Gracias por ser parte de #elcambiodemexico Por su atención muchas gracias.

