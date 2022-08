AMLO enviará al Congreso iniciativa preferente para que Guardia Nacional pase a Sedena

“Si presentamos la reforma a la Constitución , pues la van a rechazar, porque tenemos mayoría –en el Congreso- pero para una reforma constitucional se requieren las dos terceras partes, o sea no es la mitad más uno, eso se podría obtener en el Congreso, pero el bloque conservador ya declaró huelga, aunque siguen cobrando, entonces, no quieren aprobar nada”, declaró.

El Presidente de México aclaró que no será una reforma constitucional debido a que en el pasado los legisladores de oposición anunciaron que no aprobarán las iniciativas que envíe el López Obrador para cerrar su sexenio, declarándose en “moratoria” legislativa, en protesta por la supuesta ausencia de diálogo, hostigamiento, e injerencia del gobierno federal en las elecciones.