“Me da tanta rabia”: La modelo Ary Tenorio denuncia que fue víctima de acoso en las calles de CDMX

Arianny Tenorio denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso en las calles de la Ciudad de México. La modelo publicó un video en el que narra la terrible experiencia que vivió. Su pareja, el influencer Luisito Comunica, también se pronunció al respecto.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento. Me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas. No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”, dijo al inicio del video.

Según contó Ary Tenonio, la mañana del 25 de agosto fue acosada mientras se dirigía a desayunar. Un hombre a bordo de una motocicleta se subió a la banqueta y se dirigió a ella.

Al principio, la modelo originaria de Venezuela pensó que el hombre intentaría asaltarla.

“Yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van, ahora no; ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas. El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada”, narró.

Arianny Tenorio agregó que intentó defenderse y golpear al hombre, pero este se marchó. Según dijo, nadie a su alrededor intentó ayudarla.

“Traté de aventarle un golpe y le dije: ‘¿Pero qué te pasa?’ ¿Y el hombre qué hizo? Siguió manejando de lo más tranquilo, lento. De la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”, concluyó.

En el mismo video, la modelo contó otra experiencia de acoso que vivió en el Metrobús hace cinco años. Según relató, ella iba en la sección de mujeres. No obstante, un hombre la tocó de forma indebida.

“El Metrobús iba lleno, que no entraba ni un alma más y siento que me agarra con aquel gusto la nalga y yo no dije nada, me volteé y le di un puñetazo con toda mi fuerza en el pecho y le dije ‘me vuelves a tocar y te parto la cara’ y el hombre dijo ‘yo no fui’. Me dio una rabia que se victimizara”.

Tenorio añadió entre lágrimas que lo que más le dolió fue que no solo no fueron solidarias las demás pasajeras, sino que además fueron xenofóbicas con ella.

“¿Pero saben qué fue lo que más me dolió de ese día? Que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llorar porque las mujeres me dijeron ‘vete a tu país, extranjera’”, concluyó.

Luisito Comunica también se pronunció sobre este caso de acoso callejero. El influencer compartió con sus seguidores de Instagram que Ary Tenorio acudirá al lugar donde fue acosada para recabar información de las cámaras de seguridad, con la esperanza de poder identificar al acosador a través de las placas de su motocicleta.

Cientos de usuarios han mostrado su apoyo a la modelo y han condenado los comentarios xenófobos que recibió en el Metrobús de la Ciudad de México.

Fuente: Televisa