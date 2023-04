Amlo pide a senadores desaparecer el Inai.

Yo diría a todos los legisladores de nuestro movimiento que no están de acuerdo con ese Instituto y que coincidimos que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo y la nación que reformen esa Institución, mejor dicho que la desaparezcan que esa función se la encarguen a la ASF y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan el derroche ni gastos superfluos, ni privilegios así comento. Www.elcambiodemexico.com

