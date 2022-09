AMLO promete seguridad y restitución de tierras en Mezquitic, Jalisco; inaugura instalaciones de la GN en Colotlán

“Ya hay grupos pues muy poderosos la delincuencia, y se requiere del apoyo del Estado; antes, no sé cómo le llamen aquí, pero en Oaxaca se les llama tópiles, con eso era suficiente, ahora no, ahora se necesitan los papeles, hay que seguir la tradición, la costumbre, pero también la Guardia Nacional, por eso yo le voy a solicitar al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que nos presente un plan integral para toda la región y que podamos construir los cuarteles de la Guardia Nacional para que tengan ustedes seguridad y protección como lo merecen”, dijo el presidente López Obrador.

