Políticos y ciudadanos mexicanos firman libro de condolencias en memoria de la reina Isabel II

Por segundo día consecutivo, decenas de personas acudieron a la sede de la residencia británica en México para firmar el libro de condolencias por la muerte de la reina Isabel II.

“Vine a dejar mis condolencias para la reina, mi familia y yo vivimos casi tres años en Londres y tuve el placer y el honor de conocer personalmente a la reina en Buckingham Palace, en el Garden Party y en el Royal Ascot y la vi como lo estoy viendo a usted”, dijo Norma Gisela Galán de la Barreda. “Una pérdida tremenda para la humanidad, porque una mujer, un ejemplo, unificó, gobernó con paz, con conocimiento de política”, comentó Luz González Calvillo.

Procedentes de otras ciudades y e incluso países, las personas fueron recibidas por el embajador del Reino Unido, Jon Benjamin, en el patio de la residencia, donde fue colocado el libro de las condolencias sobre una mesa franqueada por la bandera británica y ramos de flores.

“Ayer vi el anuncio de que iban a recibir pero me encuentro con que nos recibe el embajador”, ¿Directamente el embajador? “Ajá, y nos agradece a cada persona, agradece que hayamos venido, entonces me preguntó de dónde vengo, no pues desde Toluca y pues me permitió tomar una foto, qué detalle porque es un momento, para mí, histórico”, compartió Laura Valdés.

“Estoy de turismo acá en México, soy de Chile y sí, para nosotros bueno, hemos crecido con la reina, un ícono super importante para toda nuestra generación”, expuso Beatriz, turista chilena.

“Para nosotros es muy querida la reina y esta ausencia va a tener su impacto en el mundo”. ¿Por qué es querida, qué le representaba a usted la reina?. Para nosotros siempre fue una figura de respeto la cual apreciamos mucho porque su carácter siempre impone mucha disciplina y para nosotros fue un ejemplo a seguir”, dijo Juan Carlos.

Al medio día arribó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y fue recibido por su homólogo Jon Benjamin.

Con una fotografía en su cuenta de Twitter escribió:

Con mi más profundo respeto al pueblo del Reino Unido, y admiración por la reina Isabel II, por su espíritu firme y valeroso que llevó al mundo a una humanidad más perfecta.

En el lugar permaneció 30 minutos y después se retiró.

Por la tarde, asistió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a expresar las condolencias de México por el deceso de la reina Isabel II.

En su cuenta de Twitter, subió una fotografía en la que aparece junto con el embajador británico y recordó la visita de su majestad a nuestro país en 1975, y desde luego, dijo, su relevante presencia en el escenario internacional de las últimas siete décadas.

Afuera de la residencia también había arreglos florales y en uno de ellos se dio un agradecimiento a la reina “por brindar al mundo una imagen de fortaleza, amor y distinción”.

