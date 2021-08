AMLO reclama a senadores (incluye los de Morena) Ley secundaria para revocación

El Presidente mexicano ya había adelantado que, aunque no hay leyes secundarias en la materia la revocación de mandato en marzo de 2022 se realizará sin dudas.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó fuertemente esta mañana a los senadores de la República, “a todos”, porque no incluyeron la discusión de la Ley Reglamentaria o secundaria para la consulta popular en la que se someterá su mandato a revocación o ratificación.

“Ayer convocan a extraordinario. Ya se está terminando esta legislativa. Y resulta que no incluyen tampoco la aprobación o no aprobación de esta Ley [reglamentaria]. Entonces, ¿de qué se trata? Lo tengo que decir así. Creo que muchos legisladores no saben de esto. Y ahora estoy seguro de que le van a pedir a sus coordinadores parlamentarios que les expliquen. Van a buscar dónde están las iniciativas y por qué no se aprueban”, dijo el Presidente, visiblemente molesto.

“No son demócratas”, dijo antes el Presidente. Le cuestionaron si eso incluía a todos los senadores. Entre ellos están los de su partido, Morena, que son coordinados por Ricardo Monreal. “A todos”, dijo. “En general”.

“Imagínense, cuánto tiempo ha pasado. Ahora resulta que no quieren. Si no existe la Ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación de mandato. Y esto es con malas intenciones. Es deliberado”, añadió el mandatario.

