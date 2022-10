AMLO resalta impulso de su Gobierno a refinerías en Guanajuato, Hidalgo y Tamaulipas

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó, de manera privada, la refinería de Salamanca, en Guanajuato. Estuvo acompañado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. En mensajes de Twitter dijo que han invertido 6 mil 200 millones de pesos en rehabilitación de esas plantas.

Te recomendamos: Refinería Olmeca de Dos Bocas ‘es un sueño hecho realidad’: AMLO

También en la refinería de Tula, en Hidalgo, donde platicó con trabajadores.

Dijo que regresará cada dos meses a revisar las obras.

“Porque orden dada, no supervisada, sirve para para nada, no a la reelección, porque yo soy maderista, recuerden, ‘Sufragio efectivo, no reelección’, pero vamos a dejar sentadas las bases y fincar el cambio para que no puedan darle marcha atrás. Nunca más un México para una minoría rapaz, nunca más un México que le dé la espalda al pueblo”, indicó López Obrador.