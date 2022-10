Video: Mujer se hace la bichectomía y cuenta la “pesadilla” que vivió

“En la clínica me comentaron que eran unos coágulos, no había infección, pero se tenían que drenar”, contó la joven, además de mencionar que el procedimiento era muy doloroso, más que el de parir, a su consideración.

Por medio de tres videos cortos, Contreras detalló a sus seguidores que pensó que el proceso de recuperación sería rápida pero no estuvo ni cerca de serlo, pues saliendo de la cirugía tuvo que regresar al lugar donde se la hicieron, pues tenía un gran dolor y sentía que su mejilla izquierda “iba a estallar” , al punto que tuvo dolores de cabeza, vómito e incluso se desmayó , además de no poder comer bien ante la imposibilidad de abrir la boca.