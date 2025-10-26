LocalNacional Ana Gabriela Guevara y los 68 millones sin comprobar donde quedaron. By admin 4 horas ago59 views Ana Gabriela Guevara y los 68 millones sin comprobar donde quedaron y en la CONADE no hablan claro con el nuevo ex panista y titular de la dependencia Rommel Pacheco. Por Antar Moisés N.Los oscuros fantasmas de la corrupción todavía siguen muy de cerca la gestión de Ana Gabriela Guevara cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) volvió a poner el dedo en la llaga con nuevas observaciones que exhiben presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos destinados al deporte mexicano.Según el más reciente informe, la ASF encontró contrataciones directas sin justificación, empresas sin capacidad técnica y posibles pagos por servicios no prestados en tiempo de la ex velocista. En un inicio, se detectaron irregularidades por 186 millones de pesos, de los cuales 118 millones lograron aclararse después de revisiones. Sin embargo, 68 millones de pesos siguen sin comprobarse, y esa cifra ha sido suficiente para abrir una nueva denuncia.Entre los hallazgos más graves destacan los contratos con supuestos entrenadores extranjeros en particular cubanos que nunca fueron localizados, y la simulación de pruebas antidopaje que jamás se realizaron. Todo esto dentro de una estructura que, en teoría, debía garantizar transparencia y eficiencia en el manejo del dinero público.A pesar de las evidencias, la ex titular de la CONADE ha mantenido un tono desafiante y ofensivo frente a las críticas. Su discurso, centrado en negar las acusaciones, contrasta con los informes oficiales que documentan la falta de comprobación de recursos y la repetición de prácticas opacas.Mientras tanto, los atletas mexicanos aún con la nueva dirección con Rommel Pacheco, se ve de la misma forma, no vemos que el deporte mexicano avance. La promesa de una nueva era del deporte se ha convertido en un círculo interminable de auditorías, denuncias y explicaciones inconclusas, y la CONADE, buscaría acaso proteger a su ex directora quien decide enfrentar a los medios de forma prepotente, como fue su jefatura al frente de esta dependencia. El caso de Ana Gabriela Guevara no solo revela una gestión plagada de irregularidades, sino también el profundo deterioro institucional que ha sufrido el deporte nacional. La ASF ha hablado con cifras y documentos; ahora toca a las autoridades competentes definir si esos 68 millones perdidos son el mal manejo de la política ex deportista o corrupción que se disfraza de administración política. #Prediccionpolítica #lacolumna Por. Antar Moises N. Me gusta esto:Me gusta Cargando...
