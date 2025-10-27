El falso regreso del PRIAN.

México se cansó del PRI y del PAN

Por. Antar Moises N.

México ya no les cree. El pueblo se hartó de los mismos rostros, los mismos discursos y las mismas mañas. El PRI y el PAN cargan con un pasado con corrupción qué piensan que lo podemos olvidar y no hay ningúna alianza que puede ocultarlo. Quieren volver al poder, pero olvidan que el país ya les dio la espalda, no los quiere, les fallaron y si hay muchos que aún les creen, pero saben que el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta demostrando su amor por el pueblo y eso seguro muchos seguirán abriendo los ojos.

Durante décadas, se repartieron el botín nacional. Gobernaron como si México fuera su hacienda privada, mientras millones vivían entre la pobreza y la resignación. Se pasaban la estafeta del poder como si fuera un trofeo, siempre con los mismos resultados: corrupción, impunidad y cinismo.

El PRI saqueó sin pudor; el PAN maquilló el saqueo con moralina. Los primeros robaron con descaro, los segundos con Biblia en mano. Cambiaban los colores de campaña, pero el sistema era el mismo: el del privilegio, el del dinero público convertido en negocio familiar.

Hoy quieren volver disfrazados de “oposición democrática”. Hablan de libertades, pero guardan silencio ante los gobernadores que hundieron a sus estados. Hablan de ética, pero se sientan con los mismos empresarios que financiaron sus campañas. Pretenden ser una alternativa, pero lo único que representan es el regreso al pasado que el pueblo ya juzgó y condenó en las urnas.

Los mexicanos no olvidan los gobiernos del derroche, los moches del PAN, los desvíos del PRI, los contratos amañados y los pactos en lo oscuro. No olvidan cómo se enriquecieron mientras exigían “austeridad” a los de abajo. No olvidan que fueron ellos quienes endeudaron al país, destruyeron instituciones y traicionaron la confianza de millones.

Por eso, su derrota no fue una casualidad, fue una consecuencia. El pueblo los cansó, los exhibió y los reemplazó. Intentan revivir un sistema muerto, pero México ya cambió. Y lo que no entienden es que cuando el pueblo despierta, no hay poder que lo vuelva a dormir.

El PRI y el PAN son el eco de una época de corrupción y privilegios. Son la voz cansada de quienes tuvieron todo y lo desperdiciaron. Mientras sigan negando sus excesos, seguirán hundiéndose en su propio descrédito. Porque en este país, el pasado ya no gobierna: lo juzga la memoria del pueblo.

