ANA PATY PERALTA DEJA SIN REFUGIO A ANIMALITOS EN CANCÚN.

ANA PATRICIA PERALTA SE OLVIDA DE LOS ANIMALITOS QUE TANTO REQUIEREN AYUDA.

Crisis en la Dirección de Bienestar Animal de Cancún: oficinas cerradas, brote de moquillo y abandono institucional

La Dirección de Bienestar Animal de Cancún atraviesa una de sus peores crisis luego de que, por órdenes del secretario de Ecología del Ayuntamiento, Fernando Haro, fuera destituida su titular y cerradas las oficinas de la dependencia, dejando al área sin liderazgo ni atención ciudadana.

Oficinas cerradas y sin atención

Trabajadores y voluntarios denunciaron que las instalaciones permanecen cerradas desde hace varios días, sin personal operativo ni autoridad formal que atienda las denuncias por maltrato y abandono animal.

Nos mandan de un lado a otro, no hay nadie que dé respuesta ni recoja reportes, señaló una vecina de la Región 94, donde recientemente se han registrado varios casos de crueldad.

Brote de moquillo y abandono de protocolos

En el refugio municipal se reporta un brote de moquillo canino, enfermedad viral altamente contagiosa que amenaza la vida de decenas de perros y representa un riesgo sanitario ante la falta de medidas de control.

Pese a la gravedad de la situación, el secretario de Ecología ha permanecido ausente, sin implementar protocolos de contención ni procesos de desinfección en el albergue.

Bajo el mando de rescatistas y sin control institucional

Fuentes internas confirmaron que el refugio se encuentra actualmente bajo el control de un grupo de personas, quienes operan sin supervisión institucional ni lineamientos oficiales, decidiendo de manera discrecional el ingreso, adopción o sacrificio de animales.

Maltrato animal sin respuesta

Mientras tanto, los casos de maltrato animal permanecen sin atención, sin que las denuncias sean canalizadas a las autoridades correspondientes.

La falta de respuesta ha generado indignación entre colectivos y ciudadanos, quienes exigen transparencia, una investigación sobre las decisiones del secretario Haro y el restablecimiento urgente de la Dirección de Bienestar Animal.

Esta vez si fallo la presidenta de Benito Juárez



#Cancún #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México