El PRIAN en caída libre con la llegada del movimiento de Carlos Manzo.

Adiós al PRIAN bienvenido el movimiento del Sombrero.

Columna: Prediccion Política.

Por Antar Moisés N.

La reciente designación de Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan ha marcado un nuevo capítulo en la política local. Su llegada al cargo no sólo representa la continuidad del proyecto encabezado por Carlos Manzo Rodríguez, sino también la consolidación de un liderazgo emergente que nace desde las bases sociales.

Las críticas no se hicieron esperar. El periodista Ciro Gómez Leyva puso en duda la preparación de Quiroz para asumir la presidencia municipal, una opinión que ha generado debate entre analistas y ciudadanos. No obstante, más allá de los juicios personales, el hecho revela la resistencia que aún existe frente a los liderazgos locales que no provienen de las estructuras tradicionales del poder.

El Movimiento del Sombrero, impulsado por Manzo y hoy respaldado por Grecia Quiroz, continúa ganando simpatías entre distintos sectores de la población. Su crecimiento refleja un cambio generacional y social en la política de Michoacán, donde las nuevas figuras políticas comienzan a tener un papel más visible en la toma de decisiones locales.

Mientras tanto, los partidos de oposición atraviesan un momento de incertidumbre. El PRI de Alejandro “Alito” Moreno y una parte del PAN ligada a Jorge Romero enfrentan un desgaste político evidente. Por el contrario, Morena y el Partido del Trabajo mantienen una posición sólida, respaldados por una narrativa de cercanía con la gente y un trabajo territorial constante.

El reto para Grecia Quiroz será mantener la cohesión interna y fortalecer la estructura del movimiento que representa, en medio de un escenario político nacional que se dirige hacia nuevas realidades rumbo a 2027 y 2030. Su liderazgo, más allá de las críticas, simboliza una transición: de la figura carismática de Manzo hacia un modelo de participación ciudadana que busca construir desde el territorio y no desde los reflectores.

#elcambiodemexico #noticias #espectaculos #esoterismo #política #gobierno #municipio #presidente #Carlosmanzo #uruapan #Michoacan