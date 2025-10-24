Ana Paty Peralta trabajan en prevención para evitar daños en propiedades debido a las lluvias que han azotado a Cancún.

En Cancún, Ana Paty Peralta opta por caminar entre calles húmedas y dialogar directamente con los vecinos. Su recorrido no fue un acto protocolario, sino una supervisión real de los trabajos de desazolve que buscan prevenir encharcamientos y evitar daños en los hogares durante esta temporada de lluvias.

La presidenta municipal entiende que en la política actual la cercanía pesa más que el discurso.

Su presencia en el territorio envía un mensaje claro: el gobierno no se dirige desde una oficina, se construye a pie de calle, escuchando a la gente.

Este tipo de acciones refuerzan una estrategia que combina atención inmediata y planeación preventiva. En Cancún, donde en momentos de huracanes, lluvias o tormentas pone a prueba la capacidad de respuesta del Ayuntamiento, la prioridad de Ana Paty Peralta es simple pero contundente: que el agua no detenga la vida de las y los cancunenses..



#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #Cancun