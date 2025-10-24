Mara Lezama la mejor gobernadora de México.

Mara Lezama Espinosa, la gobernadora de la 4ta Transformación mejor evaluada del país, no son palabras políticas, es el pueblo quien la pone en la cima por mucho que les duela a los opositores, trabajo de calle se traduce en éxito…

Por Antar Moisés N.

De acuerdo con el Ranking Consulta de la casa Mitofsky de los Capítulos de Gobernadores y Gobernadoras de México, realizado para el diario El Economista y otros medios nacionales.

la gobernadora de Quintana Roo registró una aprobación ciudadana de 58.0 % al cierre de diciembre de 2024.

Posteriormente, para marzo de 2025, volvió a encabezar el listado con un 54.4 % de aprobación.

Este desempeño la coloca al frente de los 32 mandatos estatales en el país, superando en las mediciones a otras figuras de primera línea.

Durante su gestión, Lezama ha llevado adelante un modelo de gobierno que combina desarrollo turístico, atención social y gobierno cercano al pueblo de Quintana Roo.

En una entidad con gran peso económico por el turismo esta apuesta supone equilibrar la actividad económica y el fortalecimiento institucional.

Economistas y analistas que busque en medios informativos y redes sociales señalan que su buen posicionamiento se debe tanto a los resultados visibles como las obras,

los programas sociales, infraestructura, así mismo al estilo de comunicación y contacto directo con la ciudadanía, elementos clave para sostener un alto nivel de aprobación por tener y visitar cada lugar como una ciudadana más y no como una política, es clave para esta calificación y su trabajo diario.

Con estos números y dinámicas, Quintana Roo aparece como una de las entidades con mejor percepción ciudadana hacia su gobierno, y Mara Lezama como una figura de referencia entre las gobernadoras del país.

Así que debo reconocer que su trabajo y labor de la gobernadora morenista tiene un gran éxito porque trabaja para el pueblo y no para los políticos qué solo buscan aprovechar el voto y al llegar, no salen de su oficina, el éxito esta marcado por servirle al pueblo de Quintana Roo.

Así las cosas.

Claudia Sheinbaum Pardo

Prediccionpolítica #lacolumna

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta