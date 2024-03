Ana Villagran ex panista, es hoy manzana de la discordia entre morenistas.

Ana Villagran Ex panista, hoy forma parte de la campaña para jefa de gobierno de Clara Brugada, molesto a la mayoría de seguidores de Morena, por que al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se dedico a ofender a ambos y poner en duda la labor del trabajo de la ex jefa de gobierno como del gobierno federal, ahora por no recibir un puesto que pidió al Acción Nacional, renuncia y la reciben en la campaña de Clara Brugada que opinan de esta acción deben aceptarla o no.

