Anabel Hernandez pierde credibilidad por noticias sin fundamentos.

Era una de las periodistas que más admiraba, hoy como muchos mexicanos, no se hasta donde llega la verdad en sus libros contra el narcotrafico y hasta, donde es todo una mentira, es todo lo que puedo decir de la periodista que fue una de las más leídas en @reporte_indigo años atrás. Respeto su forma de trabajar, pero no respeto que intervenga con falsas acusaciones en las elecciones de este país.

You may also like