Ataques al hijo del presidente, es atacar a millones de niños mexicanos por su aspecto físico.

ATACAR AL HIJO DEL PRESIDENTE POR HOBBIE POLÍTICO PARA LASTIMAR A LÓPEZ OBRADOR y SU ESPOSA LA SRA. BEATRIZ GUTIERREZ MULLER

Es una cobardía y quien lo hace, sabemos quienes son, deberían cuidar a su familia, en lugar de atacar a la niñez, al hablar de un niño por su aspecto físico, es hablar de millones de niños y niñas mexicanos, hasta donde llega el rencor para hablar de la familia del presidente, su enojo es por no poder atacarlo y buscan lastimar de alguna forma, tiempo al tiempo, y lilly tellez debería callar, en su momento tuvo un problema su hijo y el presidente la apoyo y defendió de cualquier amenaza, ella es, quien menos debería intervenir, por que el presidente hablo y cuido que su hijo estuviera fuerte en la campaña que le regalo a tellez para tener una economía estable sin hacer nada, solo trabajar para Twitter.

El presidente Sostuvo que estas agresiones a su hijo se entiende, es el grado de desesperación, no pueden hacer daño de otra forma,

por qué no pueden, está gente no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden y no podrán, Cuando se tiene amor al pueblo, cuando se tiene amor al prójimo, se gobierna para la gente, sobre todo

para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos y adelante, tuvo el apoyo de muchos gobernantes y políticos

