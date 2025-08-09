Nacional

Aseguran narcolaboratorio en Chiapas y Guerrero.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.
También se aseguró una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en Guerrero.

