Aseguran narcolaboratorio en Chiapas y Guerrero.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

También se aseguró una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en Guerrero.

