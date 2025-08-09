Detienen homicidas del líder sindical de Cancun Mario Machuca.

Ejecutan a Mario Machuca; capturan a sus presuntos homicidas

Las autoridades federales confirmaron la detención de los presuntos responsables del asesinato de Mario Machuca, dirigente sindical de la CROC, ocurrido en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con las investigaciones, Ángel Yair “N”, de 21 años, y Arnulfo “N” viajaron desde la Ciudad de México con la encomienda de ejecutar al líder sindical. Se hospedaron en un hotel del centro de Cancún, donde lo vigilaban desde días antes del ataque.

El día del crimen, los sicarios siguieron a Machuca desde las oficinas del sindicato hasta las afueras de una agencia Chevrolet. En ese lugar, Ángel Yair “N” abrió fuego en repetidas ocasiones, mientras Arnulfo “N” conducía la motocicleta en la que huyeron.

Tras el ataque, escaparon hacia la Zona Hotelera y posteriormente regresaron a la capital del país, donde contaron con el apoyo de un tercer cómplice.

Gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia y un operativo conjunto entre la FGE de Quintana Roo, autoridades federales y la Fiscalía de la Ciudad de México, los tres implicados fueron ubicados y detenidos.

Se prevé que en el transcurso del fin de semana sean trasladados a Cancún para ser presentados ante un juez de control, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado.

