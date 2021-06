Asesinan a balazos al mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica

El pasado jueves 17 de junio diferentes medios internacionales dieron a conocer la muerte de Petros Sidney Mabuza, considerando el mayor capo de la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica.

Te recomendamos: Elefante mata a cazador furtivo y su cuerpo es devorado por manada de leones

Conocido como “Mr. Big” o “Mshengu”, Mabuza estaba involucrado en la caza de rinocerontes y otros delitos en el país africano. Sin embargo, el pasado jueves se confirmó su muerte después de que fuera atacado a balazos mientras estaba en su propio vehículo, así lo confirmó Leonard Hlathi, portavoz del Servicio de Policía Sudafricana de Mpumalanga, provincia sudafricana.

Mabuza recibió un disparo mientras se encontraba en la localidad Hazyview y su automóvil fue impactado al menos por 17 disparos. Pese a recibir atención médica, el considerado mayor capo de la caza furtiva de rinocerontes falleció mientras era trasladado al Hospital Kiaat, en Mbombela.

En imágenes recuperadas por diversos medios se puede ver cómo un automóvil negro se detiene junto al de Petros, de color naranja, el cual estaba estacionado bajo la sombra de un árbol. Del primer carro mencionado bajan varias personas, mismas que habrían perpetrado el ataque y vuelven a subir al carro negro que ya había dado la vuelta.

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ

— RIOT & ATTACK info South Africa (@RiotAndAttackSA) June 17, 2021